В Україну через пункт пропуску «Бориспіль» повернулось майже 300 осіб

Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 287 громадян, які прибули цими літаками.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.