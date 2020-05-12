За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. Хворобу підтверджено у 1 105 дітей та 3 114 медиків.

За добу зафіксовано 375 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.