На 12 травня підтверджено 27 випадків захворювання прикордонників на COVID-19
Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими.
Станом на 12 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів.
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 4 військовослужбовця, 23 особи продовжують лікування.
Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.