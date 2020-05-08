МЗС України відреагував на дії Грузії

Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів.

Водночас, подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців. Ці виклики вимагають від Уряду України нових підходів і нестандартних рішень. Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, має великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі.

Відтак ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні.

Розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства - це воля наших народів і ми робитимемо все для, того, щоб його всебічно підтримувати.