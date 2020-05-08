Що дозволено і що заборонено в умовах послаблення карантину

Що дозволено і що заборонено в умовах послаблення карантину

Уряд опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень.

Джерело: Відомості

На Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади опубліковано постанову Уряду про послаблення карантинних обмежень.

Зокрема, буде дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 343 від 4 травня. Наступного тижня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Постанова набуває чинності 11 травня.

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