Інженер львівського підприємства намагався викрасти обладнання з вмістом радіоактивних речовин

Контррозвідники Служби безпеки України попередили спробу викрадення зі стратегічного львівського підприємства обладнання з вмістом радіоактивних речовин плутонію та одного з ізотопів нікелю.

Організував оборудку інженер держпідприємства Львова, який мав доступ до складських приміщеньз цими приладами. Зловмисника та його спільника було затримано у лісосмузі поблизу підприємства, де вони збиралися продати радіоізотопне обладнання.

Продаж приладів з небезпечними речовинами міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей.

Обладнання повернуто у місце безпечного зберігання, а проти викрадачів розпочато кримінальне провадження.