Інженер львівського підприємства намагався викрасти обладнання з вмістом радіоактивних речовин

Інженер львівського підприємства намагався викрасти обладнання з вмістом радіоактивних речовин

СБУ попередила викрадення приладів з плутонієм та ізотопом нікелю зі стратегічного підприємства.

Джерело: Відомості

Контррозвідники Служби безпеки України попередили спробу викрадення зі стратегічного львівського підприємства обладнання з вмістом радіоактивних речовин плутонію та одного з ізотопів нікелю.

Організував оборудку інженер держпідприємства Львова, який мав доступ до складських приміщеньз цими приладами. Зловмисника та його спільника було затримано у лісосмузі поблизу підприємства, де вони збиралися продати радіоізотопне обладнання.

Продаж приладів з небезпечними речовинами міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей.

Обладнання повернуто у місце безпечного зберігання, а проти викрадачів розпочато кримінальне провадження.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...