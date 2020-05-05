За минулу добу в Україні зафіксовано меншу кількість захворювань на коронавірус
На 5 травня заразились 366 людей.
Станом на 5 травня в Україні заразились коронавірусом вже 12697 людей, за добу кількість нових випадків зменшилась. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
На брифінгу голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу заразились 366 людей.
"За минулу добу коронавірусом захворіли 366 осіб... Госпіталізовано 100 осіб", - заявив Степанов.
Відзначимо, вчора повідомлялося про 418 заражених коронавірусом за добу.