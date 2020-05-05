На 15 тисяч українських сезонних працівників розраховують фінські фермери цього року, - Вадим Пристайко

На 15 тисяч українців розраховують фінські фермери цього року. Про це йшлося на зустрічі Віце-прем'єр-міністра України Вадима Пристайка з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

“Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах”, - підкреслила пані Посол Фінляндії.

Вадим Пристайко зазначив, що в Уряді знають про регулярне залучення українських працівників на сезонні роботи до країн Європи. Так, Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, зокрема для роботи на сільськогосподарській техніці та більш пізніх роботах зі збору врожаю ягід тощо.

“Разом з фінськими колегами Уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації”, - підкреслив Вадим Пристайко.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що в Урядовому офісі наразі опрацьовуються відповідні запити з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн.