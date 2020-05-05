Віктор Ляшко: Якщо скасувати повністю карантин, Україна може отримати до 100 тисяч летальних випадків

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICT сказав: «Ми не можемо сьогодні відпустити всю країну повністю з карантину, оскільки маємо кілька прогнозів. Відповідно до одного з них, якщо скасувати всі обмеження 11 травня, то можна отримати до 100 тисяч летальних випадків «, — розповів чиновник.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров’я бачать здатність української системи охорони здоров’я справлятися з кількістю хворих COVID-19, а тому прийняли рішення поступово балансувати між відновленням економіки і протиепідеміологічними заходами.

Ляшко підкреслив, що «втрати економіки від двох-трьох місяців перебування країни на карантині не можна порівняти з втратами людських життів».

Нагадаємо, 4 травня Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня Україна почне поступово виходити з карантину.