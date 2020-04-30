Уряд виділив 1,6 млрд грн на підтримку підприємців з дітьми

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Уряд виділив кошти в сумі 1,6 млрд грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку, більшість з яких працює у сфері послуг. Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей в період карантину, які послідовно реалізує Мінсоцполітики. Міністр впевнена, що найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює.

Таке рішення Уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”, яка була прийнята 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку, надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень).

Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його відміни.