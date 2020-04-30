До травневих свят ветерани вкотре отримають фінансову підтримку

Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня. Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання Уряду.

За словами Марини Лазебної, у 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 до 4120 гривень залежно від категорії.

Зокрема очільниця Міністерства повідомила, що ветерани війни I групи інвалідності отримають 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, ІII групи – 3 160 гривень, учасники бойових дій – 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень. Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, буде виплачено по 900 гривень.

”Нам дуже важливо, щоб цю допомогу люди отримали вчасно, кошти вже перераховано органам соціального захисту населення у сумі 1 346,2 млн гривень. Станом на 28 квітня зазначені виплати вже отримали 843,1 тис. осіб”, - резюмувала Міністр соціальної політики.