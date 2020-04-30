До травневих свят ветерани вкотре отримають фінансову підтримку
Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів отримають допомогу від держави.
Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня. Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання Уряду.
За словами Марини Лазебної, у 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 до 4120 гривень залежно від категорії.
Зокрема очільниця Міністерства повідомила, що ветерани війни I групи інвалідності отримають 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, ІII групи – 3 160 гривень, учасники бойових дій – 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень. Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, буде виплачено по 900 гривень.
”Нам дуже важливо, щоб цю допомогу люди отримали вчасно, кошти вже перераховано органам соціального захисту населення у сумі 1 346,2 млн гривень. Станом на 28 квітня зазначені виплати вже отримали 843,1 тис. осіб”, - резюмувала Міністр соціальної політики.