На Закарпатті розшукують причетних до вирубки лісу

Учора, 27 квітня, прикордонний наряд від відділу «Великий Березний» Чопського загону виявив факт незаконної вирубки лісу.

Під час патрулювання українсько-польської ділянки кордону військовослужбовці помітили двадцять пеньків та свіжозрубані стволи ялиці і буку діаметром 20-30 сантиметрів. Сторонніх біля деревини виявлено не було.

Наразі тривають оперативні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даним фактом повідомлено співробітників Великоберезнянського відділення Національної поліції та Ужанського національного парку.