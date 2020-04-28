На Закарпатті розшукують причетних до вирубки лісу

На Закарпатті розшукують причетних до вирубки лісу

Прикордонники виявили двадцять пеньків та свіжозрубані стволи ялиці і буку діаметром 20-30 сантиметрів.

Джерело: Відомості

Учора, 27 квітня, прикордонний наряд від відділу «Великий Березний» Чопського загону виявив факт незаконної вирубки лісу.

Під час патрулювання українсько-польської ділянки кордону військовослужбовці помітили двадцять пеньків та свіжозрубані стволи ялиці і буку діаметром 20-30 сантиметрів. Сторонніх біля деревини виявлено не було.

Наразі тривають оперативні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даним фактом повідомлено співробітників Великоберезнянського відділення Національної поліції та Ужанського національного парку.

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