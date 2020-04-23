Голова сільради на Буковині підозрюється у сприянні незаконному видобутку гравію

Прокуратурою Чернівецької області голові однієї із сільських рад Вижницького району повідомлено про підозру у порушенні правил охорони та використання надр, незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення та незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2 КК України).

За даними слідства, у грудні 2016 року посадовець неправомірно уклав із товариством з обмеженою відповідальністю договір виконання підрядних робіт щодо будівництва пожежної водойми. Під час будівництва підрядна організація, не маючи будь-якого передбаченого законодавством дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр, і належним чином оформленого спеціального дозволу на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом викопування з поверхневого шару ґрунту, в період з грудня 2016 по березень 2017 року незаконно видобула піщано-гравійну суміш (гравій), яка належить до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об’ємом понад 41 тис м куб.

Таким чином внаслідок незаконного будівництва пожежної водойми та вибірки із земельної ділянки на місці будівництва корисних копалин загально-державного значення – гравію, державі спричинено збитки в сумі понад 32 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.