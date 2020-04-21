МОЗ: Послаблення карантину буде

У МОЗ розповіли, як будуть пом'якшувати карантин в Україні. Зокрема, дозволять відвідувати парки, відкривати музеї та бібліотеки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 21 квітня.

Степанов зазначив, що на найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня.

"Це продовження викликано рівнем захворюваності, який є. В той же час, МОЗ буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів. Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту", - заявив Степанов.

Також МОЗ пропонуватиме відкриття музеїв та бібліотек.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві.