На 15 квітня в Україні уже заражених на коронавірус 3764 особи

В Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19. На даний момент в країні померли від ускладнень хвороби 108 осіб, вилікувалися 143.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві зареєстровано найбільша кількість хворих.

У лікарнях перебувають 1368 пацієнтів, 2145 - лікуються амбулаторно.

Найвищий рівень захворюваності зберігається в Києві. За день підтверджено понад 50 нових випадків (всього 612 інфікованих). Дані про захворюваність в регіонах на ранок 15 квітня:

Вінницька область - 241 випадок;

Волинська область - 100 випадків;

Дніпропетровська область - 74 випадки;

Донецька області - 12 випадків;

Житомирська область - 130 випадків;

Закарпатська область - 110 випадків;

Запорізька область - 99 випадків;

Івано-Франківська область - 356 випадків;

Кіровоградська область - 192 випадки;

Київ - 612 випадків;

Київська область - 230 випадків;

Львівська область - 152 випадки;

Луганська область - 4 випадки;

Миколаївська область - 14 випадків;

Одеська область - 70 випадків;

Полтавська область - 27 випадків;

Рівненська область - 173 випадки;

Сумська область - 77 випадків;

Тернопільська область - 287 випадків;

Харківська область - 25 випадків;

Херсонська область - 41 випадок;

Хмельницька область - 34 випадки;

Чернівецька область - 589 випадків;

Черкаська область - 105 випадків;

Чернігівська область - 10 випадків.