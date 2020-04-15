На 15 квітня в Україні уже заражених на коронавірус 3764 особи
Захворювання на коронавірус в Україні зростає.
В Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19. На даний момент в країні померли від ускладнень хвороби 108 осіб, вилікувалися 143.
У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві зареєстровано найбільша кількість хворих.
У лікарнях перебувають 1368 пацієнтів, 2145 - лікуються амбулаторно.
Найвищий рівень захворюваності зберігається в Києві. За день підтверджено понад 50 нових випадків (всього 612 інфікованих). Дані про захворюваність в регіонах на ранок 15 квітня:
Вінницька область - 241 випадок;
Волинська область - 100 випадків;
Дніпропетровська область - 74 випадки;
Донецька області - 12 випадків;
Житомирська область - 130 випадків;
Закарпатська область - 110 випадків;
Запорізька область - 99 випадків;
Івано-Франківська область - 356 випадків;
Кіровоградська область - 192 випадки;
Київ - 612 випадків;
Київська область - 230 випадків;
Львівська область - 152 випадки;
Луганська область - 4 випадки;
Миколаївська область - 14 випадків;
Одеська область - 70 випадків;
Полтавська область - 27 випадків;
Рівненська область - 173 випадки;
Сумська область - 77 випадків;
Тернопільська область - 287 випадків;
Харківська область - 25 випадків;
Херсонська область - 41 випадок;
Хмельницька область - 34 випадки;
Чернівецька область - 589 випадків;
Черкаська область - 105 випадків;
Чернігівська область - 10 випадків.