Керівництво «Донецькоблгазу» викрито на мільярдних газових оборудках

Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво «Донецькоблгазу» переводило борги за спожитий підприємствами газ на рахунки мешканців області.

У такий спосіб сформувалась штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 мільярда гривень.

Оборудку організували за допомогою програмного забезпечення, яке дозволяло зловмисникам вести подвійну бухгалтерську звітність.

За місцями проживання підозрюваних у вчиненні кримінального провадження було проведено ряд обшуків. Тривають слідчі дії.