Пожежа в Чорнобильській зоні: до гасіння залучено вже 90 одиниць техніки
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває гасіння пожежі.
З 4 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла лісова пожежа на площі 20 гектарів. До гасіння пожежі було залучено і авіацію. Але підвищений радіаційний фон заважав вогнеборцям її вчасно погасити.
Станом на 9 квітня до ліквідації пожежі залучили 310 людей та 90 одиниць техніки з авіацією.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС зранку 8 квітня.
Йдеться про три пожежі у зоні відчуження:
поблизу села Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі приблизно 20 га;
на території Денисовецького лісництва в поймі річки Грезля спостерігається тління трав’яного настилу та чагарників окремими осередками;
спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, селами Тараси та Володимирівка.