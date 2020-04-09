Пожежа в Чорнобильській зоні: до гасіння залучено вже 90 одиниць техніки

З 4 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла лісова пожежа на площі 20 гектарів. До гасіння пожежі було залучено і авіацію. Але підвищений радіаційний фон заважав вогнеборцям її вчасно погасити.

Станом на 9 квітня до ліквідації пожежі залучили 310 людей та 90 одиниць техніки з авіацією.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС зранку 8 квітня.

Йдеться про три пожежі у зоні відчуження:

поблизу села Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі приблизно 20 га;

на території Денисовецького лісництва в поймі річки Грезля спостерігається тління трав’яного настилу та чагарників окремими осередками;

спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, селами Тараси та Володимирівка.