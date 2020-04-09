Коронавірус в Україні: На 9 квітня зареєстровано 1982 випадки інфікування
Інформація про поширення інфікування в розрізі областей.
Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 1982 випадки інфікування коронавірусів:
Вінницька область - 102
Волинська область - 38
Дніпропетровська область - 41
Донецька область - 11
Житомирська область - 31
Закарпатська область - 51
Запорізька область - 47
Івано-Франківська область - 218
Кіровоградська область - 78
м. Київ - 300 випадків;
Київська область - 130
Львівська область - 61
Луганська область - 3
Одеська область - 43
Полтавська область - 19
Рівненська область - 64
Сумська область - 56
Тернопільська область - 169
Харківська область - 5
Херсонська область - 18
Хмельницька область - 16
Чернівецька область - 302
Черкаська область - 80
Чернігівська область - 9
Крім того, 57 випадків закінчилися летально, а 45 осіб повністю одужали.