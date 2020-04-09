Коронавірус в Україні: На 9 квітня зареєстровано 1982 випадки інфікування

Коронавірус в Україні: На 9 квітня зареєстровано 1982 випадки інфікування

Інформація про поширення інфікування в розрізі областей.

Джерело: Відомості

Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 1982 випадки інфікування коронавірусів:

Вінницька область - 102

Волинська область - 38

Дніпропетровська область - 41

Донецька область - 11

Житомирська область - 31

Закарпатська область - 51

Запорізька область - 47

Івано-Франківська область - 218

Кіровоградська область - 78

м. Київ - 300 випадків;

Київська область - 130

Львівська область - 61

Луганська область - 3

Одеська область - 43

Полтавська область - 19

Рівненська область - 64

Сумська область - 56

Тернопільська область - 169

Харківська область - 5

Херсонська область - 18

Хмельницька область - 16

Чернівецька область - 302

Черкаська область - 80

Чернігівська область - 9

Крім того, 57 випадків закінчилися летально, а 45 осіб повністю одужали.

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