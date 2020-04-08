За останню добу в Україну повернулось понад 4,8 тис. осіб

7 квітня на в’їзд в Україну оформлено понад 4,8 тис. наших співвітчизників.

Крім того, учора Україну залишили 3,8 тис. осіб, з них 1,5 тис. іноземців.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину. Четверо порушників виявили у пункті пропуску «Краківець». Причому дехто з них перебував лише 1 добу на самоізоляції. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.