На Одещині вихователів притягнуть до відповідальності за незалежне ставлення до здоров’я вихованців

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси за фактом невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення (ч. 2 ст. 137 КК України).

За даними слідства, наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули до Центру за викликом вихователя, знущався та побив двох вихованців. Правоохоронці з’ясували, що вихователі закладу у цей час залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства, інформує Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції у місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.