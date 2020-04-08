Викрито злочинців, які торгували зброєю

Одне з угрупувань «працювало» в Дніпропетровській області. Туди входили троє місцевих мешканців, серед яких був колишній поліцейський. «Товар» ділки ховали в себе вдома, а клієнтів шукали через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.

Одного з учасників угруповання затримали, коли він продавав клієнту автомат Калашникова.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили у злочинців:

- 3 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами;

- декілька рушниць і пістолетів;

- майже 11 тисяч набоїв різного калібру.

А на Хмельниччині був викритий підпільний цех з виготовлення зброї. Там зловмисники переробляли травматичну зброю на бойову, а також відновлювали старе озброєння.

Своїх клієнтів учасники групи підшукували через інтернет і поштою переправляли товар замовникам. Лідера групи затримали під час продажу пістолета Макарова та 550 набоїв різного калібру.

Під час обшуків співробітники Служби вилучили:

- автомат Калашникова;

- підствольний гранатомет ГП-25;

- 8 пістолетів;

- 2 револьвери;

- 1100 набоїв різного калібру, комплектуючі до засобів ураження та велику кількість магазинів до автоматів і пістолетів.