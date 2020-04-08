Викрито злочинців, які торгували зброєю
У двох областях викрито злочинні угруповання, які торгували зброєю.
Одне з угрупувань «працювало» в Дніпропетровській області. Туди входили троє місцевих мешканців, серед яких був колишній поліцейський. «Товар» ділки ховали в себе вдома, а клієнтів шукали через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.
Одного з учасників угруповання затримали, коли він продавав клієнту автомат Калашникова.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили у злочинців:
- 3 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами;
- декілька рушниць і пістолетів;
- майже 11 тисяч набоїв різного калібру.
А на Хмельниччині був викритий підпільний цех з виготовлення зброї. Там зловмисники переробляли травматичну зброю на бойову, а також відновлювали старе озброєння.
Своїх клієнтів учасники групи підшукували через інтернет і поштою переправляли товар замовникам. Лідера групи затримали під час продажу пістолета Макарова та 550 набоїв різного калібру.
Під час обшуків співробітники Служби вилучили:
- автомат Калашникова;
- підствольний гранатомет ГП-25;
- 8 пістолетів;
- 2 револьвери;
- 1100 набоїв різного калібру, комплектуючі до засобів ураження та велику кількість магазинів до автоматів і пістолетів.