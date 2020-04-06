6 квітня: коронавірус в розрізі областей

В Україні число людей, заражених коронавірусом, продовжує зростати і станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 35 померли, а 28 людей повністю одужали. У списку інфікованих лідирує Київ, Чернівецька і Тернопільська області.

За минулу добу кількість хворих збільшилася на 68 осіб. Всього в країні з початку епідемії виявлено 1319 випадків інфікування. Кількість смертей на 6 квітня збільшилася до 38. Вилікувалися від коронавіруса 28 осіб.

Ситуація з поширенням COVID-19 у регіонах:

Київ - 234 випадки (4 летальних);

Чернівецька обл. - 220 випадків (5 летальних);

Тернопільська обл. - 160 випадків (2 летальних);

Івано-Франківська область - 116 випадків (7 летальних);

Київська обл. - 91 випадок (5 летальних);

Вінницька обл. - 75 випадків;

Черкаська обл. - 62 випадки (1 летальний);

Сумська обл. - 51 випадків (2 летальний);

Запорізька обл. - 41 випадок;

Кіровоградська обл. - 41 випадок (1 летальний);

Рівненська обл. - 39 випадків (5 летальних);

Закарпатська обл. - 35 випадків;

Львівська обл. - 27 випадків;

Одеська обл. - 27 випадків;

Волинська обл. - 24 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська область. - 14 випадків;

Житомирська обл. - 11случаев (2 летальних);

Полтавська обл. - 11 випадків;

Херсонська обл. - 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. - 10 випадків;

Донецька обл. - 9 випадків (1 летальний);

Чернігівська обл. - 7 випадків;

Луганська обл. - 3 випадки;

Харківська обл. - 1 випадок.