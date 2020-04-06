6 квітня: коронавірус в розрізі областей
Кількість інфікованих в Україні склала 1319 випадків.
В Україні число людей, заражених коронавірусом, продовжує зростати і станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 35 померли, а 28 людей повністю одужали. У списку інфікованих лідирує Київ, Чернівецька і Тернопільська області.
За минулу добу кількість хворих збільшилася на 68 осіб. Всього в країні з початку епідемії виявлено 1319 випадків інфікування. Кількість смертей на 6 квітня збільшилася до 38. Вилікувалися від коронавіруса 28 осіб.
Ситуація з поширенням COVID-19 у регіонах:
Київ - 234 випадки (4 летальних);
Чернівецька обл. - 220 випадків (5 летальних);
Тернопільська обл. - 160 випадків (2 летальних);
Івано-Франківська область - 116 випадків (7 летальних);
Київська обл. - 91 випадок (5 летальних);
Вінницька обл. - 75 випадків;
Черкаська обл. - 62 випадки (1 летальний);
Сумська обл. - 51 випадків (2 летальний);
Запорізька обл. - 41 випадок;
Кіровоградська обл. - 41 випадок (1 летальний);
Рівненська обл. - 39 випадків (5 летальних);
Закарпатська обл. - 35 випадків;
Львівська обл. - 27 випадків;
Одеська обл. - 27 випадків;
Волинська обл. - 24 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська область. - 14 випадків;
Житомирська обл. - 11случаев (2 летальних);
Полтавська обл. - 11 випадків;
Херсонська обл. - 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. - 10 випадків;
Донецька обл. - 9 випадків (1 летальний);
Чернігівська обл. - 7 випадків;
Луганська обл. - 3 випадки;
Харківська обл. - 1 випадок.