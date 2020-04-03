Віднині кожен, хто перебуває на вулиці, повинен мати з собою паспорт

Норму на носіння документів при собі під час карантину ініціювало МОЗ.

Про це у коментарі Громадського радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Розробником даної пропозиції є МОЗ. Це важливо, щоб ми могли складати адміністративний протокол на осіб, які не представляються. У них мають бути документи. Це нормальна вимога. Це необхідно, щоб в країні був порядок і для дотримання правил карантину», – каже Геращенко.

Також він додав, що питання по людях, у яких немає документів, будуть вирішуватись у робочому порядку.

«Я думаю, що ці питання (щодо людей без документів,- ред) вирішуватимуться у робочому порядку. Карантин такого масштабу в Україні вперше. Я думаю, якщо буде конкретна проблема – то ми будемо доповнювати постанову. Всі моменти передбачити неможна. Щодо безпритульних – то ситуацію ми вивчимо окремо. Є закон по захисту населення від інфекційної хвороби, ми діємо у рамках закону», – сказав Геращенко.