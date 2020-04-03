2 квітня: коронавірус у розрізі областей

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 61 випадок;

▪️Волинська область — 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 6 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 22 випадки;

▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;

▪️Кіровоградська область — 15 випадків;

▪️м. Київ — 180 випадків;

▪️Київська область — 70 випадків;

▪️Львівська область — 13 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 20 випадків;

▪️Полтавська область — 5 випадків;

▪️Рівненська область — 25 випадків;

▪️Сумська область — 30 випадків;

▪️Тернопільська область — 114 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 4 випадки;

▪️Хмельницька область — 7 випадків;

▪️Чернівецька область — 171 випадок;

▪️Черкаська область — 55 випадків;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.