Мінсоцполітики: З 1 травня 8,5 мільйона пенсіонерів отримають проіндексовані пенсії

Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році. Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було прийнято 1 квітня на засіданні Уряду.

Постановою, зокрема, передбачено індексацію пенсій в травні 2020 року 6,9 млн пенсіонерів на 11%.

Водночас, за словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, вказана індексація не охопить всіх пенсіонерів, фактично підвищення пенсії в середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн пенсіонерів.

”Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2 100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйона пенсіонерів”, - заявила Міністр.