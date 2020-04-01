Викрадений «Мersedes-Вenz» виявлений на кордоні
Автомобіль елітного класу, викрадений у Чехії, виявили на українсько-білоруському кордоні.
Викрадений у Чехії автомобіль виявили прикордонники Луцького загону у пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, інформує Прикордонслужба України.
Під час здійснення заходів прикордонного контролю на автомобіль «Мersedes-Вenz» 2016 року випуску відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході перевірки з’ясувалося, що транспортний засіб з грудня 2019 року перебуває у міжнародному розшуку.
Виявлену автівку для встановлення обставин правопорушення прикордонники передали співробітникам Національної поліції у Волинській області.