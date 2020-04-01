Підозра на коронавірус в розрізі областей
В Україні на сьогодні 3 178 підозр на коронавірус, 645 - підтверджено.
В Україні всього 3 178 підозр на коронавірус, з яких 645 - підтвердили. Такі дані наводить карта по поширенню коронавірусу в Україні.
Києв - 685 підозр, з яких 125 - підтверджено.
Ситуація в областях виглядає так:
Вінницька область - 116 випадки;
Волинська область - 126 випадки;
Дніпропетровська область - 83 випадків;
Донецька область - 83 випадків;
Житомирська область - 59 випадків;
Закарпатська область - 14 випадів;
Запорізька область - 72 випадків;
Івано-Франківська область - 274 випадок;
Кіровоградська область - 30 випадки;
Київська область - 263 випадків;
Львівська область - 269 випадків;
Луганська область - 12 випадки;
Одеська область - 211 випадків;
Полтавська область - 32 випадки;
Рівненська область - 99 випадків;
Сумська область - 79 випадків;
Тернопільська область - 188 випадків;
Харківська область - 9 випадків;
Херсонська область - 40 випадок;
Хмельницька область - 26 випадки;
Чернівецька область - 221 випадків;
Черкаська область - 146 випадків;
Чернігівська область - 6 випадків;
Миколаївська область - 50 випадків.