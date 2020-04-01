Підозра на коронавірус в розрізі областей

В Україні всього 3 178 підозр на коронавірус, з яких 645 - підтвердили. Такі дані наводить карта по поширенню коронавірусу в Україні.

Києв - 685 підозр, з яких 125 - підтверджено.

Ситуація в областях виглядає так:

Вінницька область - 116 випадки;

Волинська область - 126 випадки;

Дніпропетровська область - 83 випадків;

Донецька область - 83 випадків;

Житомирська область - 59 випадків;

Закарпатська область - 14 випадів;

Запорізька область - 72 випадків;

Івано-Франківська область - 274 випадок;

Кіровоградська область - 30 випадки;

Київська область - 263 випадків;

Львівська область - 269 випадків;

Луганська область - 12 випадки;

Одеська область - 211 випадків;

Полтавська область - 32 випадки;

Рівненська область - 99 випадків;

Сумська область - 79 випадків;

Тернопільська область - 188 випадків;

Харківська область - 9 випадків;

Херсонська область - 40 випадок;

Хмельницька область - 26 випадки;

Чернівецька область - 221 випадків;

Черкаська область - 146 випадків;

Чернігівська область - 6 випадків;

Миколаївська область - 50 випадків.