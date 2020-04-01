Чиновники ЗСУ налаштували схему на отримання хабарів від військових за отримання житла

Чиновники ЗСУ налаштували схему на отримання хабарів від військових за отримання житла

СБУ викрила чиновників ЗСУ на вимаганні хабарів від військових за отримання житла.

Джерело: Відомості

Служба безпеки України викрила групу діючих і колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, які налагодили схему вимагання та отримання хабарів за видачу дозволів військовослужбовцям для поселення у відомчі квартири.

Начальник військового містечка на Житомирщині разом з посередниками видавали дозволи за встановлену «таксу», яка коливалася залежно від розміру квартири.

Затримали злочинців оперативники СБУ «на гарячому» – під час отримання хабаря у півтори тисячі доларів від колишнього військовослужбовця Національної гвардії, учасника бойових дій. За ці гроші вони «погодилися» надати ветерану дозвіл на реєстрацію у двокімнатній відомчій квартирі.

Проти трьох затриманих порушено кримінальну справу. Наразі тривають обшуки у кабінетах посадовців та тривають слідчі дії.

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