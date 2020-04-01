Чиновники ЗСУ налаштували схему на отримання хабарів від військових за отримання житла

Служба безпеки України викрила групу діючих і колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, які налагодили схему вимагання та отримання хабарів за видачу дозволів військовослужбовцям для поселення у відомчі квартири.

Начальник військового містечка на Житомирщині разом з посередниками видавали дозволи за встановлену «таксу», яка коливалася залежно від розміру квартири.

Затримали злочинців оперативники СБУ «на гарячому» – під час отримання хабаря у півтори тисячі доларів від колишнього військовослужбовця Національної гвардії, учасника бойових дій. За ці гроші вони «погодилися» надати ветерану дозвіл на реєстрацію у двокімнатній відомчій квартирі.

Проти трьох затриманих порушено кримінальну справу. Наразі тривають обшуки у кабінетах посадовців та тривають слідчі дії.