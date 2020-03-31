На Закарпатті СБУ затримала рекетирів, якими керував місцевий депутат

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім вимагали у громадян гроші, щоб їх «вирішити». Заробляли рекетири й тим, що обкладали «даниною» підприємців та «вибивали» неіснуючі борги. Для залякування – тиснули психологічно і навіть фізично. Один із ватажків організованого злочинного угруповання виявився депутатом Свалявської райради.

Спіймали рекетирів, коли вони вимагали 24 тисячі доларів від місцевого мешканця.

Під час слідчих дій вдома у зловмисників правоохоронці виявили наркотики, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети та набої різного калібру. Цей арсенал вони використовували для залякування жертв.

Зараз вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.