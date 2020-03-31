Народний дім «Україна» - українські вишиванки, сувеніри, книги

Наша країна багата талантами. В Україні є багато майстринь та майстрів, які вміють вишивати, володіють мистецтвом Петриківського розпису, виготовляти екологічно чистий посуд з глини та кераміки, створюють красиві та оригінальні прикраси. Все це та багато іншого пропоную магазин Народний дім «Україна».

Все в одній локації

Вибрати подарунок для друзів, сувенір для гостей з іншої країни, придбати щось для себе, адже українське – це якісне і красиве, можна в одному місці. Саме така ідея прийшла до власників цього магазину. І її вдалося втілити у життя.

Сьогодні асортимент Народного дому «Україна» постійно поповнюється, тому саме тут легко знайти:

Вишиванки ручної роботи для чоловіків, дітей, жінок;

Предмети побуту та посуд з Петриківським розписом;

Цікаві та оригінальні сувеніри в етнічному стилі;

Керамічні вироби;

Сувеніри, ділові подарунки;

Картини;

Книги, листівки, блокноти;

Натуральний текстиль;

І навіть спортивний одяг з українською символікою.

Все це зібрано з різних куточків України і дозволяє справжнім талантам не просто зробити свої вироби відомими ширшому колу поціновувачів, але і гідно їх оцінити.

Головні переваги Народного дому «Україна»

Вибрати та придбати вишиванки чи український сувенір можна в багатьох магазинах, проте саме Народний дім «Україна» має декілька переваг. По-перше, цей магазин пропонує найбільш широкий асортимент, що приємно вражає різноманітністю. Це особливо актуально, якщо потрібно одночасно обрати кілька подарунків для різних людей. Жінкам точно сподобається текстиль та посуд, ділові чоловіки оцінять блокноти та книги, а маленьким та дорослим красуням сподобаються прикраси ручної роботи. І, звісно, кожен має можливість стати володарем красивої вишиванки – сорочки чи плаття, яка є гарним оберегом і гордістю кожного українця.

І це точно не єдина перевага. Важливо також те, що у Народний дім «Україна» демократичні ціни – вартість визначає сам виробник і вона не є вищою за поставлену ним. Всі товари виготовлені виключно в Україні, що дає можливість підтримати вітчизняні компанії та майстрів, майстринь, які працюють самі на себе.

В магазині часто бувають вигідні знижки, які дозволяють вибрати те, що подобається, за ще більш привабливою ціною.

Як придбати вироби

Стати власником ексклюзивної вишиванки чи придбати сувенір зовсім нещодавно було можливо в Києві, завітавши просто у Народний дім «Україна». Проте, враховуючи заходи спрямовані на покращення епідеміологічної ситуації в країні, сьогодні це можна зробити за допомоги онлайн-платформи, яка дає можливість робити замовлення з будь-якого куточку України.

Інтернет-магазин Народний дім «Україна» – це місце, де не просто є те, що потрібно багатьом. Тут можна знайти багато цікавої інформації, прочитати про кожен товар, побачити їх актуальні фото і дізнатися ціну. Для замовлення достатньо зв’язатися з менеджерами або самостійно скористатися спеціальною формою на сайті, просто додавши у «кошик» вибраний товар.