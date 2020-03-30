Правоохоронці викрили схему з мінімізації податків при продажі медичних масок за кордон

Офіс Генерального прокурора спільно з ДФС викрили схему з мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало журналістське розслідування, опубліковане у мережі Інтернет.

За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис медичних масок (респіраторів) за ціною нижче ринкової.

У подальшому зазначений громадянин КНР у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія.

Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн.

У кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проведено санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено первинні фінансово-господарські документи, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, комп’ютерну техніку, пристрої мобільного зв’язку тощо.

Досудове розслідування триває.