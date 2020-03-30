Під виглядом боєприпасів закупили металобрухт для військових

СБУ викрила збитковий контракт, який зірвав поставку дефіцитних боєприпасів для військових. Це сталося тому, що одне з науково-виробничих об’єднань закупило закордонних верстатів на 1,7 млн доларів – насправді ж вони виявились металобрухтом.

Так, екс-керівництво об’єднання уклало з держпідприємством «Український центр «Безпека» угоду на поставки патронів для українського війська. За умовами договору сучасну виробничу лінію для їх виготовлення завод мав придбати в іноземної компанії.

Але закордонний постачальник доставив в Україну несправне і невідповідне контракту обладнання. Більшість верстатів були виготовлені ще у 20-х роках минулого століття і взагалі не призначені для виготовлення патронів необхідного калібру.

Дії посадовців призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів і завдали шкоди обороноздатності держави.

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому керівництву науково-виробничого об’єднання, яке підписало завідомо збитковий контракт.