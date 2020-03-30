Під виглядом боєприпасів закупили металобрухт для військових
Контракт на придбання боєприпасів склав 1,7 млн доларів.
СБУ викрила збитковий контракт, який зірвав поставку дефіцитних боєприпасів для військових. Це сталося тому, що одне з науково-виробничих об’єднань закупило закордонних верстатів на 1,7 млн доларів – насправді ж вони виявились металобрухтом.
Так, екс-керівництво об’єднання уклало з держпідприємством «Український центр «Безпека» угоду на поставки патронів для українського війська. За умовами договору сучасну виробничу лінію для їх виготовлення завод мав придбати в іноземної компанії.
Але закордонний постачальник доставив в Україну несправне і невідповідне контракту обладнання. Більшість верстатів були виготовлені ще у 20-х роках минулого століття і взагалі не призначені для виготовлення патронів необхідного калібру.
Дії посадовців призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів і завдали шкоди обороноздатності держави.
Служба безпеки України оголосила підозру колишньому керівництву науково-виробничого об’єднання, яке підписало завідомо збитковий контракт.