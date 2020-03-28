Фонд Zagoriy Foundation та «Дарниця» передали 3 апарати ШВЛ до київської лікарні

Фармацевтична компанія «Дарниця» разом з благодійним фондом Zagoriy Foundation не залишились осторонь від вирішення проблеми захисту здоров’я українців. Організації придбали та передали три апарати штучної вентиляції легень до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Прес-служба «Дарниці» зазначає, що швидкі темпи поширення пандемії COVID-19 змусили країни стикнутись зі значним напливом важких пацієнтів. І, відповідно, одночасною потребою в реанімаційних приладах, якими лікарні не завжди укомплектовані в достатній кількості.

При цьому особливо відчутною є нестача апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) — медичного устаткування, призначеного для примусової подачі суміші кисню і стисненого осушеного повітря в легені з метою видалення з них вуглекислого газу та насичення крові киснем. Передані апарати Vela виготовлено американською компанією Viasys і, як впевнені засновники Zagoriy Foundation (Катерина, Володимир та Гліб Загорій), допоможе подолати хворобу найбільш важким пацієнтам.

Головою ради директорів Darnitsa Group Дмитром Шимківим було зазначено: «Ми врахували досвід тих, хто раніше включився в боротьбу з пандемією і намагаємося діяти на випередження. Статистика показує, що новий коронавірус є причиною переповнення реанімаційних відділень на піці епідемії. В подібних умовах кожен додатковий апарат ШВЛ в медичній установі є критично необхідним».

Євгенія Мазуренко — директорка фонду Zagoriy Foundation — додала, що штучна вентиляція легенів здатна допомогти зберегти найцінніше — життя пацієнтів. За її словами: «Метою благодійних фондів, незалежно від початкової стратегії, є реагування на нагальні суспільні потреби. На сьогодні найбільш актуальним є протистояння пандемії».

Історія та досягнення компанії «Дарниця» і Zagoriy Foundation

Нагадаємо, що історія фармацевтичної фірми «Дарниця» розпочалась в 1930 році. Два останні десятиліття — з 1998 року — вона займає перше місце в країні за обсягами виробництва лікарських засобів в натуральному вимірі. У 2019р. частка продукції «Дарниці» на загальноукраїнському ринку становила 13,76%. При цьому перелік її продуктів налічує близько 280 готових медичних препаратів різного профілю.

Стратегічними напрямками розвитку виробництва «Дарниці» є кардіологія, неврологія і т.п. На сьогодні експорт продукції фірми охоплює 16 країн. За період 2016/2018 років щорічне зростання доходу в середньому становило більше 18%, а чистого прибутку — 15,7%.

Кінцевими власниками компанії «Дарниця» є члени родини Загорій. У 2015 році сім’я заснувала благодійний фонд Zagoriy Foundation. Організація системно реалізує різні благодійні проекти та просуває меценатство та філантропію в Україні.