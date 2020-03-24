«АТБ» вводить регламентну годину для пенсіонерів

В умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 і оголошення загальнонаціонального карантину Корпорація «АТБ» здійснює свою діяльність в посиленому режимі в усіх регіонах України, інформує прес-служба компанії.

Зважаючи на те, що магазини мережі «АТБ» відвідує велика кількість людей похилого віку, а як відомо саме вони наразі знаходяться у групі найбільшого ризику при зараженні коронавірусом, компанія вводить регламентну годину для пенсіонерів.

Щодня, на період карантину, з 9:00 до 10:00 ранку магазини мережі «АТБ» чекають на пенсіонерів та людей похилого віку для здійснення безпечних покупок. Керівництво мережі закликає всіх своїх покупців віднестися з розумінням до таких нововведень, та обрати для себе інший час для відвідування магазинів «АТБ», аби надати пенсіонерам без зайвих ризиків для здоров’я та черг зробити необхідні закупівлі.

Нагадаємо, що починаючи з 11 березня Корпорація «АТБ» з метою піклування про здоров’я відвідувачів магазинів і працівників підприємств впровадила цілу низку додаткових санітарно-гігієнічні заходів в усіх магазинах, розподільчих центрах та офісах компанії.

Масштаби компанії, багаторічний досвід роботи, висока кваліфікація і відповідальність всіх працівників підприємств групи «АТБ» дають підстави запевнити споживачів і партнерів у стабільній, злагодженій та ефективній роботі, спрямованій на забезпечення населення України якісними продуктами харчування і товарами першої необхідності.