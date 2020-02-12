Чем кормят детей в детсаду?

В среду, 12 февраля, в 18:00 смотрите на «Интере» выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Черви в детском саду». В нем пойдет речь о скандале, который разгорелся в городе Чигирин Черкасской области. Повар одного из детских садов выложила в сеть видео компота с червями: этим напитком поили малышей. Оказалось, женщина в течение нескольких месяцев собирала фотографии и видео того, как на самом деле здесь кормят маленьких воспитанников. И черви в компоте – не единственный шок-компонент местного меню. Например, в борщ и котлеты вместо мяса здесь добавляли жир.

Что это – халатность руководства детского сада или желание заработать на здоровье малышей? И почему повар молчала несколько месяцев, прежде чем забить тревогу и сообщить о том, что творится на кухне этого дошкольного учреждения? В студию программы приедет Ирина Кубрак – автор шокирующих фотографий и видео. Она расскажет, почему решилась рассказать правду и каково ей сейчас находиться в эпицентре скандала. Пыталась ли она разговаривать с родителями детей до обнародования собранных материалов? И кого считает виновным в происходящем?

О том, к каким последствиям для здоровья детей может привести такое питание, расскажет педиатр Анна Горбань.

Также в этом выпуске своей историей поделится директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза, который обнаружил просроченные мясные продукты в супермаркете. Дмитрий вызвал полицию и запустил прямую трансляцию с места событий в соцсетях. К чему привели его действия? И как руководство магазина объяснило появление тухлого мяса на прилавке? Журналисты «Касается каждого» отправились в этот супермаркет вместе с Дмитрием, чтобы проверить, не появился ли снова просроченный товар на прилавках.

Говорить о проблеме некачественных продуктов питания, которыми кормят детей и взрослых, будут также эксперты «Касается каждого»: ведущий «Полезной программы» на «Интере» Александр Лукьяненко, телеведущая Наталья Кудряшова, заведующий педиатрическим отделением диагностического центра Евгений Шевчук, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, адвокат Юрий Белоус, актриса Екатерина Гулякова.

Как защититься от еды массового поражения? Смотрите в выпуске «Касается каждого» – «Черви в детском саду» – сегодня, 12 февраля, в 18:00 на «Интере».