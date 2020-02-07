Консула України в Молдові звинувачують у згвалтуванні неповнолітньої

Влада країни попросила дипломата не залишати країну на час слідства. Про це повідомляє місцеве видання "СП" із посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Видання, посилаючись на українське МЗС, повідомляє, що міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Республіки повідомило Посольству України про те, що правоохоронні органи Молдови ведуть слідство.

У ньому вони перевіряють заяву, "яка надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення стосовно неї злочину консулом України в місті Бєльці".

"Молдавська сторона висловила прохання, щоб зазначена особа не покидала територію Молдови на час проведення слідчих дій. Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого вказаний дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків", - цитує видання українське МЗС.

Видання Deschide в той же час повідомляє, що мова йде про консула Олександра Сторожука. Раніше пресслужба посольства України повідомила виданню, що працівник консульства в Бєльці не затриманий, звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено і його причетність до інциденту з'ясовується.

За інформацією видання, у згвалтуванні 17-річної дівчини в Бєльці, яке нещодавно трапилось - 4 лютого, підозрюються двоє чоловіків. Місцеві ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що в їх числі - один з консулів України в Бєльці. Його не затримали, оскільки у нього дипломатичний імунітет. Другий фігурант справи затриманий на 72 години.