Російські актори отримали 10 років заборони на вїзд

Група громадян Російської Федерації прибула вчора в однин з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Співробітникам Державної прикордонної служби України вони повідомили, що їдуть на гастролі.

Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що іноземці є учасниками ліричної комедії «Ідеальний свідок» і відповідно до запевнень відносно них немає підстав для недопущення у гастрольних заходах. Проте було з’ясовано, що двоє з росіян є акторами, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де брали участь у зйомках фільму.

Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, через що також були не пропущені через кордон. Решта громадян Росії відмовилися їхати в Україну.

Після завершення всіх процедур їх повернули до Республіки Молдова.

Однак вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд.

Проте громадяни РФ знову були зупинені під час заходів прикордонного контролю та не пропущені в Україну. Цього разу двоє громадян Росії, які вже мали заборону в’їзду в Україну, своїми діями через умисне невиконання рішення вчинили правопорушення за ст.203-1 КУпАП та були притягнуті до відповідальності отримавши штраф. Крім того, їм продовжено термін заборони до 10 років. Іншим 4 громадянам Росії проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки у відповідності до норм Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».