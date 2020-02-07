На державному кордоні викрито контрабандиста-"автомеханіка"

У пункті пропуску «Ужгород», виходячи з аналізу ризиків, прикордонники виявили мікроавтобус із непустим тайником, інформує Прикордонслужба .

Під час огляду автомобіля «Mercedes» української реєстрації, яким їхав зі Словаччини наш співвітчизник, в прикордонників виникли сумніви щодо законності намірів водія. Негуючи часу правоохоронці прийняли рішення спільно з працівниками митниці поглиблено перевірити автомобіль.

Згодом у мікроавтобусі охоронці кордону виявили тайник – подвійну перегородку, за якою приховали частини бензинового двигуна до моторного човна та мопед «Kawasaki» в розібраному стані.

Наразі мікроавтобус «Mercedes» 2009 року випуску, а також приховані в ньому деталі до транспортних засобів, вилучено працівниками митниці.

Вартість автомобіля, яким через держрубіж незаконно перевозили товари, сягнула 400 тисяч гривень.