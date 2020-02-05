СБУ проводить обшуки на телеканалі 1+1
СБУ заявляє, що ніякого відношення обшук не має до діяльності телеканалу, тільки до журналістів.
Щодо обшуків, які наразі відбуваються за адресою вулиця Куренівська, 18 у Києві.
18:57, 05-02-2020
Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов’язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіо файлів, отриманих у незаконний спосіб, інформує прес-служба СБУ.
Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.
Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.
Жодного втручання в роботу ТВ каналу 1+1 не здійснюється.
Нагадаємо, обшук пов'язаний з прослуховуванням Премєр-міністра Гончарука.