Розпочався робочий візит Президента України до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації.

Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Передбачено виступ Володимира Зеленського під час Давоського форуму.

Крім того, Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.