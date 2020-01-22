Розпочався робочий візит Президента України до Швейцарії
Передбачено виступ Володимира Зеленського під час Давоського форуму.
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації.
Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).
Передбачено виступ Володимира Зеленського під час Давоського форуму.
Крім того, Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.