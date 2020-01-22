В «Борисполі» прикордонники виявили двох аферистів

Аби за будь-яких умов влаштувати собі «краще» життя за кордоном, іноземці нерідко віддають левову частку своїх коштів та обирають Україну як «трамплін».

Черговим незаконним намірам таких осіб завадили учора військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», інформує Держприкордонслужба України.

Винахідливих подорожувальників вдалось викрити під час повторної перевірки документів.

В одному випадку громадянин Бангладеш з фальшивим канадським паспортом лагодився потрапити на рейс до Нью-Йорка, з подальшим перельотом до Торонто. Іноземця зупинили прикордонники, які відразу встановили, що документ повністю підроблений. Під час бесіди з правопорушником з’ясувалося, що підробку він придбав у себе на батьківщині та виклав за неї 6 000 доларів США.

Іншого «шукача кращої долі» прикордонники виявили під час оформлення рейсу до Стокгольма. Мандрівник для перевірки надав паспорт громадянина Ірану з підробленою візою Греції, за яку заплатив у Тегерані 2 000 доларів США.

Обидвох правопорушників відправлено зворотними рейсами додому. Наразі аферистам заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.