Службовий собака знайшов у сидіннях «BMW» сигарети

На українсько-польському кордоні у громадянина Польщі вилучили автомобіль «BMW». Причиною вилучення транспортного засобу стало приховане переміщення дванадцяти блоків сигарет.

Іноземець їхав з України сьогодні вночі через пункт пропуску «Шегині». Під час заходів прикордонного контролю спрацював службовий собака прикордонників, спеціально натренований на пошук тютюнових виробів. Чотирилапий помічник вказав своєю поведінкою і на місця можливого приховування контрабанди. Це були спинки сидінь іномарки. В результаті перевірки прикордонники Мостиського загону спільно з митниками виявили в них 120 пачок сигарет.

Тож окрім курива, водій, 30-річний громадянин Польщі, позбувся і своєї автівки 2002 року випуску, як засобу переміщення контрабанди.