Близько 120 тисяч боржників аліментів перебувають у базах прикордонників на невиїзд

Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України

Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати учора ввечері у аеропорту «Бориспіль».

Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубай. Під час здійснення контрольних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України.

36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення для доведення рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника.

Наразі стосовно особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Зазначимо, що в базах даних прикордонників на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України.