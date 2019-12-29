У Києві викрито групу контрабандистів-фальсифікаторів медпрепаратів

У Києві оперативні співробітники Держприкордонслужби за силової підтримки Мобільного загону «Дозор» у тісній співпраці з колегами інших силових відомств, припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла та реалізовувала псевдоліки, у тому числі і за межі України, інформує Держприкордонна служба України.

За дорученням Генпрокуратури прикордонники зі співробітниками Нацполіції провели обшуки за дев’яти адресами проживання фігурантів досудового розслідування. Під час слідчо-оперативних заходів виявлені та вилучені псевдопрепарати, які мали «лікувати» від онкологічних хвороб, гепатиту тощо. Серед виявленого, наприклад, флакони з маркуванням ліків від раку, ринкова вартість яких близько 10 тисяч доларів США за 1 флакон. Злочинці продавали їх за 3-5 тис. доларів, але ця економія дорого могла коштувати (мабуть і коштувала) онкохворим.

Також під час обшуків виявили та вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, печатки, штампи осіб-підприємців, які використовувалися для протиправної діяльності.

Наразі, рішенням суду, організатору виробництва та контрабанди фальсифікованих лікарських засобів обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці. Трьом фігурантам справи оголошено підозри за контрабанду фальсифікованих лікарських засобів, вчинену організованою групою, в особливо великих розмірах за ч.3 ст. 305 Кримінального Кодексу України, одного з яких оголошено в міжнародний розшук. Відповідальність за цей злочин – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Варто зауважити, що це вже не перше схоже затримання контрабандистів-фальсифікаторів. Наприкінці весни за участю співробітників прикордонної служби затримали злочинну групу, яка незаконно доставляла в Україну фальсифікований онкопрепарат Keytruda (оригінальний препарат виробляють у США і Австрії), а також здійснювала його контрафактне виробництво в Україні і за її межами.