КСУ: Законопроект про позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство є неконституційним

Конституційний суд визнав неконституційним законопроект президента України Володимира Зеленського № 1027 про додаткові підстави для дострокового позбавлення нардепів мандата. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на представника президента в КСУ Федора Веніславського.

Зазначається, що КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував позбавляти депутатів мандату за прогули і неперсональне голосування.

Згідно із законопроектом, повноваження народних депутатів припиняються в тому числі в разі встановлення судом факту кнопкодавства або прогулу третини пленарних засідань та/або засідань комітету протягом однієї чергової сесії парламенту.

Проект змін до Конституції передбачає, що факт кнопкодавства або прогулів може встановити Верховний суд.

Станом на зараз ст. 84 Конституції України зобов'язує народних депутатів України голосувати особисто. Однак чинне законодавство не передбачає жодних санкцій депутатам за порушення цієї норми.

3 вересня Рада направила законопроект до КСУ.