Аваков відповів прихильникам дружби з Росією

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Черговий російський дурень прислав НОВІ СКЛА ДЛЯ РОЖЕВИХ ОКУЛЯРІВ прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей".

Від себе - пану Володіну - говорить частіше! Це допомагає нам, Українцям, краще розуміти справжні устремління «руського міра».

Нашим, теж скажу - прихильникам всепрощення, покупки електроенергії, дешевого газу зі знижкою і іншим, які стверджують, що «ми один народ» - перечитуйте Володіних... а якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато - таких як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен.