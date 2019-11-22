Ворог стріляє: бойові травми отримали троє військових
21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того, зафіксовано вогонь з ПТРК.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 2 ворожих обстріли:
неподалік Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;
біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.
Вчора, 21 листопада, внаслідок обстрілів, бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.