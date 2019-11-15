З квітня 2020 року принцип «гроші йдуть за пацієнтом» запрацює на всіх рівнях медичної допомоги

Фінансування охорони здоров’я у наступному році — 113 млрд грн. Це на 13% більше за цьогорічний бюджет.

Вже у квітні 2020 року в Україні вперше запрацює Програма медичних гарантій (ПМГ), інформує сайт Кабміну. Вона включає в себе 6 видів медичної допомоги: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів. Це означає, що у квітні 2020 року принцип «гроші йдуть за пацієнтом» запрацює на всіх рівнях медичної допомоги. Програму медичних гарантій реалізує Національна служба здоров’я України.

У Законі України «Про Державний бюджет» на Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь.

З них:

на первинну медичну допомогу — 19,1 млрд грн

на спеціалізовану амбулаторну та госпітальну допомогу за новою моделлю фінансування з 1 квітня 2020 року закладено 44,4 млрд грн

на екстрену медичну допомогу, що надаватиметься в рамках програми медичних гарантій — 4,6 млрд грн (на 22% більше)

на медичну реабілітацію — 0,5 млрд грн

на паліативну медичну допомогу — 0,3 млрд грн.

Окремо закладені кошти на розвиток екстреної медичної допомоги — 1,9 млрд грн.

У наступному році на фінансування урядової програми «Доступні ліки» передбачається 2,1 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше у порівнянні з цим роком. Нині за програмою українці отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом свого лікаря (терапевта, сімейного лікаря або педіатра).

На лікування цукрового та нецукрового діабету на наступний рік виділено близько 1,2 млрд грн. Із квітня 2020 року відбудуться суттєві зміни у реімбурсації препаратів інсуліну – фінансування здійснюватиме Національна служба здоров’я України. А у першому кварталі відповідне фінансування здійснюватиметься за субвенцією.