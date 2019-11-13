Верховна рада почала розглядати закони про ринок землі

Верховна рада України сьогодні, 13 листопада, почала розглядати закони про ринок землі.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов представив урядовий законопроект і заявив, що в бюджеті-2020 передбачать 4 млрд на підтримку сільськогосподарського виробника. Передбачається, що дані кошти спрямують на дешеві кредити після запуску ринку землі.

Міністр також підкреслив, що близько 8,2 млн гектарів землі сільськогосподарського призначення повинні передати ефективним фермерам.