СБУ затримала завербованого кримчанина
У 2018 році чоловік прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ.
Чергову спробу російських спецслужб поширити фейки про нібито жалюгідний стан Збройних Сил України викрила військова контррозвідка СБУ.
Для створення необхідної медійної картинки ФСБ планувала використати українського десантника-дезертира, який насправді виявився російським військовим.
Для більшої переконливості роль перебіжчика мав виконувати мешканець тимчасово окупованого Криму, який у 2018 році «за покликом серця» прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ.
Щоправда перед тим громадянин РФ, присягнув на вірність ворогу та навіть встиг повоювати в Сирії, захищаючи «русский мир».
За задумом ворожої спецслужби псевдопатріот мав різко розчаруватися в українському війську і, після повернення до Росії, ходити на ефіри з історіями про пережиті в ЗСУ «жахіття».
Цей епічний камбек був запланований на кінець осені. Але ФСБ чекав черговий провал.
Агента російських спецслужб, який утік з військової частини, прихопивши з собою службові документи, було затримано під час спроби вʼїзду на анексований півострів.